شاهد .. مفاجأة صادمة .. اكتشاف مطواة في حقيبة دنيا سمير غانم وهذه قصة رش جسدها بالمبيد الحشري!

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة .. اكتشاف مطواة في حقيبة دنيا سمير غانم وهذه قصة رش جسدها بالمبيد الحشري! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - النجمة دنيا سمير غانم ، ممثلة شابة تخرجت من كلية العلوم والفنون، بدأت العمل بالمجال الفني وهي تبلغ من العمر عشر سنوات وشاركت في فيلم امرأة وامرأة ثم شاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال بالتليفزيون والسينما.

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كان أول عمل بطولي لها بفيلم يا أنا يا خالتي مع نجم الكوميديا محمد هنيدي في عام 2005 وشاركت في الكثير من الأعمال الفنية من رسوم متحركة ومسلسلات وأفلام مثل: أمير ورحلة الأساطير – عائلة أستاذ أمين – للعدالة وجوه كثيرة – لا تراجع ولا استسلام – عباس الأبيض في اليوم الأسود – من أطلق الرصاص على هند علام، وغيرهم.

وفي حوار سابق برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس على شاشة قناة CBC، وتحدثت دنيا سمير غانم عن مشوارها الفني ونجاح فوازير "نيللي وشريهان" التي قدمتها مع شقيقتها إيمي وحققت نجاحا كبيرا، وكواليس "لفهة" و "في الـ لا لا لاند".

سر رش جسدها بالمبيد

وكشفت الفنانة دنيا سمير غانم عدة أسرار بحياتها الشخصية ومتعلقة بعملها الفني فاجأت بها جمهورها ومتابعيها، حيث تحدثت عن المتاعب والمشكلات التي واجهاتها خلال تصوير حلقات المسلسل الكوميدي في ال لا لا لاند وقالت بأنها اضطرت إلي رش جسدها بالمبيد الحشري لأن النمل كان يهاجمهم أثناء التصوير باستمرار.

كما أن الفنان محمد سلام أصيب بعضة من حيوان الشمبانزي وتم نقله إلي المستشفي، وكانت الفنانة الكوميدية شيماء سيف تتعرض إلي الإغماء بسبب شدة حرارة الجو.

سبب حملها مطواة في حقيبتها

كشفت دنيا سمير غانم بأنها ظلت تحمل مطواة في حقيبتها لفترة طويلة أثناء تصويرها لأحداث فيلم الفرح، وكان يجعلها المنتج أحمد السبكي تذهب إلي أفراح شعبية حتى تؤدي دور الفتاة الشعبية بشكل متقن.

يشار إلى أن آخر مسلسلات دنيا سمير غانم هو "بدل الحدوتة 3"، والذي عرض في رمضان 2019.44397424