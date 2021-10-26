شاهد .. بسمة بوسيل بأحضان رجل غير زوجها وصدمة من يكون... اتفرج

انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل بأحضان رجل غير زوجها وصدمة من يكون... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المغربية المعتزلة ​بسمة بوسيل​ زوجة الفنان المصري تامر حسني الجمهور مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، من رحلتها إلى باريس العاصمة الفرنسية.

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وظهرت بسمة برفقة مجموعة من الأشخاص، ولكنها لفتت الأنظار بإجتضانها لشاب غريب لم يتعرف على الجمهور، الذيم عبروا عن صدمتهم بمدى قربها من هذا الشاب، ليتبين أنه شقيقها.

وعلقت بسمة على المنشور مستعينة بكلمات أغنية فرنسية وقالت: "Non rien de rien …non je ne regrette rien". وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور.

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