شاهد .. واقعة غريبة من نوعها : عريس يتصرف بطريقة خادشة للحياء برفقة صديق له في ليلة الدخلة وما حدث بعدها صادما!

انت الان تتابع خبر واقعة غريبة من نوعها : عريس يتصرف بطريقة خادشة للحياء برفقة صديق له في ليلة الدخلة وما حدث بعدها صادما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تلقت عروس صدمة شديدة، في ليلة الدخلة بعد أن أقدم العريس على فعل صادم وغير متوقع قبل ممارسة العلاقة الحميمية، حيث ظهر على وجه الزوج علامات الإعياء، والإرهاق، والقلق، وحاولت الزوجة التخفيف عنه، لكن حدث ما لا يحمد عقباه.

83402283

وفوجئت الزوجة، بدخول صديق العريس الذي إستعان به حتى يقضي الليلة الأولى مع زوجته بدل منه بسبب عجزه وعدم مقدرته لممارسة الحميمية، وخشية من ان تهز صورته ورجولته امام أهله وأقاربه، وبعد ان استوعبت العروس الصدمة، أطلقت صرخة مدوية كادت أن تجمع الناس عليها،

وهددت عريسها وصديقه بفضيحة كبرى اذا لم يتراجعا عن فعلهما المشين، ثم لملمت الزوجة اغراضها وتركتمنزل زوجها متوجهة إلى منزل عائلتها.

لكن الصدمة الكبرى عندما توجه الزوج إلى قسم الشرطة، ليتهم زوجته بسرقة مبلغ كبير من المال، وهروبها من المنزل، وذلك لإخفاء فضيحته والصاق التهمة بعروسه،

وبعد ان تم القبض عليها، كشفت عن حقيقة الزوج، وفعله المشين، كما توجهت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وتقدمت بدعوى تطلب فيها الخلع شارحة كل ما حدث معها.83402283