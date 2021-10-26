اخبار الخليج / اخبار اليمن

حالة من القلق والترقب يعيشها جمهور ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر حالة من القلق والترقب يعيشها جمهور ومحبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والان مع التفاصيل

f997660f30.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 10:00 صباحاً | (اماني)

كثيرة هي التساؤلات التي طرحها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد غياب الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ عن الساحة الفنية والمواقع الإلكترونية، حيث كانت أخر إطلالة لها، عقب خروجها من المستشفى، بعد أن نشرت صورة برفقة الدكاترة الذين عملوا على علاجها خلال فترة مرضها.  

متابعو عبد العزيز تسألوا عن غيابها، مطالبين إياها بإطلاعهم عن وضعها الصحي، خاصة وأنها في الآونة الأخيرة، كانت قد تعرضت لمضاعفات عقب إجرائها لعملية جراحية، وهذا ما جعلهم يطرحون العديد من التكهنات، إذا ما كان قد حصل أي أمر طارئ.10443672

beb15272be.jpg10443672

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا