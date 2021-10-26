شاهد .. بحلق براحتك..السنيورة أيتن عامر تثير المتابعين وتهزم صافيناز بوصلة رقص جرئية لها!!

انت الان تتابع خبر بحلق براحتك..السنيورة أيتن عامر تثير المتابعين وتهزم صافيناز بوصلة رقص جرئية لها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة أيتن فيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

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وظهرت أيتن عامر وهي ترقص علي إحدي الأغاني الشعبية ” سالكة “للمطرب حسن شاكوش وويجز .

وتشارك أيتن عامر في بطولة مسلسل “فى يوم وليلة” يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، ولاء الشريف،

محمد جمعة، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.27695787