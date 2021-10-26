انت الان تتابع خبر تفاصيل مرعبة تعرضت لها فنانة مصرية وهي عائدة من عملها المسرحي إلى شقتها وفوجئت بتعرض والدتها لجريمة بشعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة الشابة عايدة غنيم، واحدة من نجمات السينما المصرية في الوقت الراهن، بعدما تمكنت من تحقيق شهرة كبيرة في فترة زمنية قصيرة، بفضل موهبتها واتقانها لأداء مختلف الأدوار الدرامية والسينمائية.

عشقت الفنانة الشابة عايدة غنيم الفن منذ نعومة أظافرها، والتحقت بمعهد البالية، وشاركت في صغرها بفوازير «عمو فؤاد» للأطفال، ومنها المشاركة في الأعمال الاستعراضية والفنون الشعبية مع فرقة الفنان حسن عفيفي، ومنها مسرحيات «حب في التخشيبة، وحمرى جمرى، ورقص الديوك».71373018

اكتشفها المخرج سمير العصفوري، وساعد في تقديمها كوجه جديد في مسرحية «ألا بندا» بطولة الفنان محمد هنيدي وعلاء ولي الدين، وكانت بمثابة انطلاقتها الفنية بعد انسحاب الفنانة المعتزلة منى عبد الغني، وساندها هنيدي وعلاء في دورها الشهير «موني».

وشاركت عايدة غنيم، بطولة مسلسل «عائلة الحاج متولي»، وذلك بناءً على اختيار الفنان الكبير نور الشريف لها، عندما طلب لأول مرة التحدث فانتابها الضحك فقرر مشاركتها في المسلسل في دور «سعدية»، وبعدها مسلسل «حديث الصباح والمساء» وتألقت في أدوارها فيهما، وأصبحت إحدى النجوم المتألقات خلال تلك الفترة.

وتعرضت الفنانة الشابة لأول صدمة في حياتها، في إحدى الأيام كانت عائدة من عملها المسرحي إلى شقتها في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، وحين وصولها فوجئت بتعرض والدتها المسنة لجريمة قتل بشعة عن طريق الذبح بشقتها لسرقة مشغولاتها الذهبية.

وكشفت عايدة عن تفاصيل مقتل والدتها، قائلة إنها كانت تشارك في مسرحية «بهلوان»، وبعد انتهاء العرض اتجهت إلى المنزل، وطرقت الباب دون استجابة والدتها، فقامت بالاتصال بها ولم تتلقى ردا، وقررت كسر الباب، ووجدت ووالدتها تسبح في دمائها، وتبين أن الجناة من جيرانها سكان العقار وتم القبض عليهم.71373018