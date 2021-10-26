شاهد .. النجمة حلا الترك :تنفجر بموجة غضب وحزن وتدخل في نوبة إكتئاب بسبب أهلها – فيديو

انت الان تتابع خبر النجمة حلا الترك :تنفجر بموجة غضب وحزن وتدخل في نوبة إكتئاب بسبب أهلها – فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة الشابة حلا الترك عن مرورها بحالة اكتئاب بسبب بعدها عن أهلها

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وفي مقابلة مع برنامج ET بالعربي، تحدثت حلا الترك عن تأثير البعد عن أهلها وانتقالها للإقامة في دبي، حيث بدأت دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء، وكانت لها هذه التصريحات:





– العام الماضي دخلت في حالة اكتئاب غير طبيعيةتعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن أتأقلم على الوضع

– لا أعيش بمفردي في دبي، أعيش مع عمتي وهي التي ترعاني

– الدراسة كانت صعبة جدا في عز أزمة كورونا، أنا طالبة تصميم، وكنت أقوم بأغلب التصميمات في المنزل، وهذا صعب جدا





– الوضع اختلف بعد العودة لحرم الجامعة، أقابل أصدقائي كلهم، ونقوم بعمل المشاريع والذهاب للمشغل معا

وصدر لحلا الترك في يونيو الماضي كليب “ليالي الصيف”، بالاشتراك مع جاد شويري، الذي كتب ولحن كلمات الأغنية، وقام أيضا بإخراج الكليب.45326934