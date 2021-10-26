شاهد .. معلومات وحقائق عن آسيا بطلة مسلسل إخوتي الممثلة التركية الجميلة التي أثارت جدل الجمهور

انت الان تتابع خبر معلومات وحقائق عن آسيا بطلة مسلسل إخوتي الممثلة التركية الجميلة التي أثارت جدل الجمهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

سو بورجو يازجي، ممثلة تركية صاعدة اشتهرت من خلال مسلسل “أخوتي” التي نال اعجاب المشاهد العربي والغربي.

7 معلومات شخصية عن سو بورجو يازجي

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الكل يتساءل حلو من تكون تلك النجمة الصاعدة بقوة سو بورجو يازجي والتي قدمت دور “اسيا” الفتاة اليتيمة بشكل متقن وجميل. لذا جمعنا أهم 10 معلومات شخصية عن سو بورجو يازجي :



تاريخ ميلاد سو بورجو يازجي: 15 أبريل عام 2004.

عمر سو بورجو يازجي في 2021: 17 عام.

ديانة سو بورجو يازجي: مسلمة

محل ميلاد سو بورجو يازجي: إسطنبول.

جنسية سو بورجو يازجي: تركية الجنسية.

صديق سو بورجو يازجي: لا يوجد.

البرج الفلكي: الحمل.



ديانة سو بورجو يازجي وقصة طفولتها

أم عن سو بورجو يازجي ديانتها هي الإسلام على الأرجح. ولدت النجمة الشابة التركية الجميلة سو بورجو يازيجي في إسطنبول ، تركيا في 15 نيسان 2004. سيبلغ عمر سو بورجو يازجي 17 عامًا في سنة 2021.

بدأت تلك الفنانة الجميلة مسيرتها التمثيلية عام 2012 وقتما كانت في الثامنة من وجودها في الدنيا ليس إلا ، سو بورجو يازجي ، وعلى الرغم أنها لم تمر السابعة عشر من حياتها ، سوى أنها أسهمت في الكمية الوفيرة من الإجراءات الفنية.

أم عن سو بورجو يازجي ديانتها هي الإسلام على الأرجح. ولدت النجمة الشابة التركية الجميلة سو بورجو يازيجي في إسطنبول ، تركيا في 15 نيسان 2004. سيبلغ عمر سو بورجو يازجي 17

عامًا في سنة 2021. بدأت تلك الفنانة الجميلة مسيرتها التمثيلية عام 2012 وقتما كانت في الثامنة من وجودها في الدنيا ليس إلا ، سو بورجو يازجي ، وعلى الرغم أنها لم تمر السابعة عشر من حياتها ، سوى أنها أسهمت في الكمية الوفيرة من الإجراءات الفنية.



صفات سو بورجو يازجي الشخصية

علمنا أن سو بورجو يازجي برجها الفلكي هو “برج الحمل”. وهي حقا لديها الكثير من صفات هذا البرج. هي شخصية فاتنة وصلبة، وتستمتع بموهبة ابتكاريه وتعرف كيف تثبت وجودك بيسر وتحتاج طول الوقت للشعور بتقييم وإعجاب الآخرين. في أحيان عديدة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك الأمر الذي يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك السيكولوجي وتماسكك لتستطيع من اتخاذ مراسيم سليمة.

متفائلة والرومانسية للغاية، ثقته العالية بشخصه، و لديه برج الحمل احترافية التقدم بالفطرة، مثلما يتصف أبناؤه بخلق الفرص لأنفسهم، ويمتاز الحمل بخفة الظل، مثلما أنه من الأبراج الاجتماعية من الدرجة الأولى، ويمكنه أن يبث الطاقة الغير سلبية بالمحيطين به، ويتم وصفه برج الحمل أيضا بأنه من الأفراد التي تمتاز بحب الاستقلالية والإبداع والتطلع، ويمتاز بالذكاء القوي وحب المجازفة.

حبيب سو بورجو يازجي وزوجها

بالطبع في الوقت الحالي لا يوجد حبيب في حياة نجمتنا، فهي لا تزال نجمة صغيرة في السابعة عشر من عمرها. ولا يوجد لديها صديق مقرب. لكن مواصفاتها لفتى أحلامها كانت ثقيلة فهي لا تحب الفراغ بصرف النظر عن أنها ربة بيت ذكية لكنها تؤمن بأنها يلزم فوق منها أن يكون لها دور ضروري في الحياة، فهي امرأة

عاملة تتتقن في عملها و عطية فيه إذا أحبته و لا يمكنها أن تتركه لأي علة حتى لو أنه الدافع رجل أحبته. و هي تحب أن تتلقى المراعاة من قرينها. و ممن حولها و تكون فرحانة بوجود الفانز في وجودها في الدنيا لكنها لا تبالغ في حبها و لا تجعل رجلها يحس بالشك أو الغيرة إزاءها.



تكلمنا عن الحب عند المرأة سو بورجو يازجي فهي تشبه الكرة النارية باعتبارها شغوفة و يمكن إشعالها من خلال مدحها و إرضاء نفسها بل ينبغي أن يكون المديح صادقا و غير مفتعل و سوى أدى لنتيجة عكسية برفقتها.

بداية عمل سو بورجو يازجي بالتمثيل

بدأ بورجو العمل بالتمثيل عام 2013 من خلال مسلسل “Sana Bir Sir Verecegim”. مسلسل سوف اعطيك سرا كان أول اعمال شاركت فيها وهي طفلة صغيرة. أما عن قائمة الأعمال التي قدمتها كالتالي:



أخوتي (آسيا).

الغرفة الحمراء: (2020).

كوزغون: (2019).

تذكرنا: (2018).

حروف سوداء: (2017).

امرأة: (2017).

قصتنا: (2017).

الحب مرة أخرى: (2015).

سأعطيك سرًا: (2013).

لا تحزن: (2013).



آسيا بطلة مسلسل أخوتي

من اهم واشهر الأدوار ل سو بورجو حتى الآن هو دور آسيا. الفتاة التي فقدت والداها في يوم واحد. حيث يستمر البحث الغريب عن المسلسل التلفزيوني Kardeşlerim ، الذي يحبس جمهوره على الشاشة في أمسيات السبت. يبحث بعض المشاهدين عن “ممثلين Kardeşlerim” ، بينما يبحث آخرون عن موضوع إخواني. إليكم أولئك الذين لديهم فضول بشأن سلسلة ATV الشهيرة .



مسلسل Kardeşim ، الذي ظهر على شاشات ATV مع حلقته الأولى ، أثار فضول ممثليه وموضوعه. أولئك الذين لديهم فضول حول مسلسل My Brothers بطولة Celil Nalçakan و Halil Özgür Sarı و Cüneyt Mete و Fadik Sevin Atasoy و Ahu Yağtu و Simge Selçuk …

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