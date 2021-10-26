شاهد .. سر بكاء بطل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي لم يستطع رؤية الكعبة رغم وقوفه أمامها

انت الان تتابع خبر سر بكاء بطل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي لم يستطع رؤية الكعبة رغم وقوفه أمامها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كثيرا ما اتهم أهل الفن بأنهم بعيدون عن الدين ، والطاعات ، ولكن منهم من لمسنا فيهم ، وفي أفعالهم سمت الدين و التدين وكان من أبرز هؤلاء فنان أبدع في فنه بعيدا تماما عن أي سقطات أو زلات تعيبه أمام الله، إنه الفنان ” خليل مرسي ” .

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تنوعت أدواره بين الجدل والخير والشر، قدّم أكثر من 200 عمل بين سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة، وتميز الفنان خليل مرسي بأسلوبه وطريقته، حتى استطاع أن يظل في ذاكرة مشاهدي الفن خصوصا بدور المعلم مرسي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

كان “مرسي” يحرص دائمًا على زيارة الأماكن المقدسة، وأدى فريضة الحج مرتين، كما أدى ما يزيد على 12 عمرة، وصرّح في إحدى الحوارات التلفزيونية قائلا: “رؤية الحرمين هي أسعد لحظات حياتي، ومن أروع الأمور التي لا يعادلها شيء آخر في الدنيا، ولم تواجهني أي صعوبات لا في العمرة ولا في الحج، لأن الله ييسر كل شيء وأعانني كثيرًا، فهو مشوار مبارك وكله خير”.



وحكى أحد المواقف الغريبة في زيارته لمكة المكرمة ؛ لأداء العمرة ؛ حيث اعتاد عند دخول المسجد الحرام أن يحني رأسه للأسفل، وعندما يشعر أنه أمام الكعبة يرفع رأسه ويبدأ بالدعاء، ولكنه في هذه المرة لم يستطع رؤية الكعبة، حيث كان سور خشبي يحيط بها فشعر بالحزن الشديد وبكى.



وعلّق مرسي الذي توفى 5 أغسطس 2014 على هذا الموقف: “انقبضت بشدة وبكيت، لكن ربك سبحانه وتعالى كأنه يقول لي أنت انقبضت لأنك لم تر الكعبة، لذلك سوف أفرج عنك بدخولك حرم الكعبة من الداخل، وكانت فرصة لي أنا والفنان أحمد بدير لدخولها، حيث قابلنا شخصًا يدعى أحمد شيبة وهو من قبيلة بني شيبة،

الذين يحملون مفاتيح الكعبة، كان يرتدي ملابس مدنية رغم عمله كضابط، وسمح لنا بالدخول، ومررنا من الباب الخشبي ووجدنا أنفسنا أمام الحجر الأسعد وتسلمناه وقبّلناه ثم صعدنا إلى الغرفة، وكانت دموعنا تسيل بغزارة”.60357707