شاهد .. منة فضالي تودع الصيف بآخر صورتين لها بالبيكيني الفاضح والجمهور يفقد صوابه.. اتفرج

انت الان تتابع خبر منة فضالي تودع الصيف بآخر صورتين لها بالبيكيني الفاضح والجمهور يفقد صوابه.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ صورتين لها بالبيكيني من دبي وهي مستلقية على عوامة السباحة، وذلك على صفحتها على موقع التواصل الإجتماع.

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وودعت منة بتلك الصورتين الصيف، إذ كتبت تعليقاً :"وداعاً للصيف".

وكانت حلّت منة فضالي ضيفة على برنامج "مساء DMC"، الذي تعرضه قناة DMC، وتحدثت عن غيابها عن مهرجان الجونة: "لا أفضل التواجد في مكان ليس لي مكان فيه، فأفضل التواجد في حال تكريمي أو مشاركتي في تكريم أحد من زملائي، فلا أرغب في الذهاب من أجل ألتقاط الصور ولا أقصد الإساءة لأي شخص بما أقوله، في الماضي كنت أتواجد في جميع الحفلات والمهرجانات ومع الوقت تفكيري تبدل، والمهرجانات بالتأكيد هادفة لكن هناك أشخاص أصبحوا يظهرون على السجادة الحمراء بشكل غريب، وغير مفهوم من الأساس سبب وجودهم هناك".

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