شاهد .. الكويتية شوق الهادي تشعل متابعيها بإطلالة مثيرة وجريئة لها لكي تلفت الانظار !

انت الان تتابع خبر الكويتية شوق الهادي تشعل متابعيها بإطلالة مثيرة وجريئة لها لكي تلفت الانظار ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أشعلت الفنانة الكويتية شوق الهادي جمهورها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بصورة تحمل إطلالة جريئة جديدة لها.

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وارتدت ​شوق فستانًا بدون أكمام باللون الأسود كشف عن أجزاء واسعة من منطقة الصدر، والأكتاف.

واعتمدت شوق الهادي على ماكياج متوسط، بينما ارتدت إكسسوارات خفيفة.

وأكد متابعوها أن إطلالتها الجديدة التي ترتدي فيها ملابس جريئة محاولة منها للشهرة فقط.

كما تسببت النجمة الكويتية فرح الهادي بحالة خوف وقلق كبيرين لدى والدتها حين كذبت عليها بشأن تعرضها لحادث أليم في دولة الكويت أسفر عن جروح كبيرة.

ونشرت فرح صورة عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” تظهر فيها بعلامة مزيفة على وجهها.

وصورت الكويتية الهادي نفسها وأرسلت الصورة إلى والدتها لتبلغها أنها تعرضت لحادث.

وذكرت كذبا أن الحادث تسبب بحدوث تشوه كبير في وجهها.

ووثقت الهادي ردة فعل والدتها وصورت المحادثة بينهما وأرفقتها بمقطع الفيديو.

وبدأت الأم الكويتية تبكي وتشعر بالفزع والخوف على ابنتها.34999666