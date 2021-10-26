شاهد .. حكاية «طباخ الرئيس» طلعت زكريا .. لن تصدقوا ما هي مهنته قبل التمثيل؟

انت الان تتابع خبر حكاية «طباخ الرئيس» طلعت زكريا .. لن تصدقوا ما هي مهنته قبل التمثيل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لا يعرف كثيرون أن الفنان المصري الراحل طلعت زكريا عمل قبل اتجاهه للفن، في مهنة منقذ على الشواطئ في مدينة الإسكندرية التي ولد وعاش بها قبل سفره للقاهرة.

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وهو ما أكده طلعت زكريا في ندوة صحافية، إن شخصية "حليمو"، التي قدمها في فيلمه الأخير "حليمو ملك الشواطئ"، قريبة من شخصيته الحقيقية؛ سواء من حيث الشكل أو المهنة.

وأوضح طلعت زكريا أنه كان يعمل قبل اتجاهه للتمثيل منقذاً على شواطئ الإسكندرية، وذلك رغم عدم إجادته السباحة، وهو ما فوجئ به المخرج أثناء تصوير العمل.



يذكر أنّ طلعت زكريا، بدأ مشواره الفني في عام 1982، من خلال مسرحية «الشخص»، وأصيب بمشاكل صحية كثيرة، بعد فيلمه الشهير «طباخ الريس»، وتوفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عامًا. 85444189