اتفرج – بدر خلف يقدم نصيحة للزوجات لإغراء الزوج بطريقة الأسد

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر خلف يقدم نصيحة للزوجات لإغراء الزوج بطريقة الأسد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه بدر خلف نصيحة للزوجات علمهم فيها طريقة “إغراء الأسد” للزوج، وهو ما تسبب في موجة واسعة من التعليقات التي سخرت من خبير التجميل الإماراتي.

حيث ظهر بدر خلف وهو يعلم الفتيات والزوجات على طريقته الخاصة كيفية إغراء الزوج، مرتدياً عباءة نسائية ويضع على رأسه غطاء للشعر.

ونشر بدر خلف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريدات تويتر، ظهر فيه وهو يقدم للزوجات نصائحه بتجربة طريقة إغراء الأسد.

و قال: “هذه الحركة اسمها حركة إغراء الأسد لازم تجربينهغا لازم في غرفة النوم قبل النوم تروحين من تحت وتطلعين قبل ما يشوف، يحبون هذا ما تقولين هذا ما يصير، الرجال يحبون هذا يقولون هذه مرتي هذه حبيبتي”.

حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريدات، تويتر، دعا فيه الفتيات للتحرش بأزواجهن على طريقته الخاصة، حيث ظهر وهو يتدلل بطريقة استفزت متابعيه.

و قالت : “تعلمي كيف تتحرشين بزوجك فالسيارة”، وبمجرد نشر هذا الفيديو انهالت عليه التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات مهاجمة له وأخرى ساخرة.