شاهد .. اتفرج..ظهور شوق الهادي الكويتية مع ملكة جمال روسيا السابقة يُعرضها للسخرية والانتقادات لهذا السبب !

انت الان تتابع خبر اتفرج..ظهور شوق الهادي الكويتية مع ملكة جمال روسيا السابقة يُعرضها للسخرية والانتقادات لهذا السبب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة الكويتية شوق الهادي، مع ملكة جمال روسيا السابقة فيكتوريا لوبيريفا.

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ونشرت شوق الهادي الصور التي تجمعها بفيكتوريا لوبيريفا، عبر حسابها على (انستجرام).

وظهرت فيكتوريا لوبيريفا بفستان رمادي لامع أوف شولدر، بفتحة جانبية.

وعلقت شوق على الصور: (من حفل روسي، الجميلة من الداخل والخارج فيكتوريا لوبيريفا، عمل جيد عزيزتي).

سخرية من شوق الهادي

لكن شوق تعرضت لموجة سخرية بسبب فرق الطول بينها وبين ملكة جمال روسيا السابقة، والتي تعمل كإعلامية وعارضة أزياء حالياً.

كما وواجهت شوق اتهاماً بتقليد الروسيات في شكلها بالحفل.

حفلة روسية!

وظهرت شوق الهادي بإطلالة جريئة في الحفلة الروسية بدبي.

ونشرت شوق صورها عبر (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان فضي لامع.

وتميز فستان شوق بفتحة v لدى منطقة الصدر، وفتحة جانبية كشفت جزءاً كبيراً من ساقها.

كما استكملت الفنانة الكويتية إطلالتها، بالقليل من المجوهرات وكلاتش أسود لامع، وحذاء شفاف.

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