شاهد .. من فنانة جريئة الى الحجاب.. حفظت القرآن وحجت 8 مرات وتسببت في طرد عادل إمام من عمله

انت الان تتابع خبر من فنانة جريئة الى الحجاب.. حفظت القرآن وحجت 8 مرات وتسببت في طرد عادل إمام من عمله والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأت الفنانة زيزي فريد حياتها الفنية عام ١٩٦٧ بفيلم غراميات مجنون في دور صغير واستمرت على مدى ثلاثون عاماً تؤدى أدوار ثانوية في العديد من الأفلام المصرية ومن أشهرها دور الفلاحة في فيلم ثرثرة فوق النيل عام ١٩٧١ ودور زوجة برعي في فيلم الهلفوت عام ١٩٨٤.

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وفي المسرح شاركت زيزي فريد في مسرحيات من ضمنها من أجل حفنة نساء، منطقة ممنوعة وجحا يحكم المدينة مع النجم سمير غانم ويعد من أشهر مشاهدها لقطة طلبها حبهان من الفنان عادل إمام، في فيلم المتسول وذلك بسبب نطقها المميز لكمة حبهان والتي تنطقها على مرتين.

وكانت بدايتها في السينما بفيلم غراميات مجنون عام 1967 ثم توالت أفلامها ومنها واحد في المليون، ملكة الليل، مجانين بالوراثة، نبتدي منين الحكاية، الأقمر، البنت الحلوة الكدابة، شباب يرقص فوق النار.

وكان لها مشهد شهير مع الزعيم عادل إمام تسبب فى طرده من عمله فيلم المتسول عندما جسدت دور زبونة تشاجرت مع معه فى محل العطارة بسبب نطقها المميز وهي تطلب منه شراء حبهان فنطقتها حب هان وتشاجر معها الزعيم وقام صاحب محل العطارة بطرده من العمل ليلتقى بعد ذلك مع سيد زيان الذى يجعله يعمل متسول.

وبعد اعتزالها ارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم، وزارت بيت الله الحرام حوالي ثمانية مرات.74732893