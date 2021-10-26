اتفرج – حلا شيحة توجه رسالة بعد ارتدائها الحجاب

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة توجه رسالة بعد ارتدائها الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة حلا شيحة رسالة عبر حسابها على انستجرام، قالت فيها: “مهما تكون متعلم وبتفهم وكول ومثقف غني أو حتى فقير أو فاكر نفسك إنك بتفهم في كل حاجة إزاي بتعامل الناس دا اللي بيبين إنت إيه فعلا؟ عامل الناس كما تحب أن تعامَل”.

ثم أيّدت كلامها بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام قائلةً: “قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدّقون والمتفيهقون، قالوا: يارسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي”.

كما نشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صورة جديدة وهي ترتدي الحجاب بصورة كاملة، ولم تكتفِ حلا بنشر هذه الصورة، بل غيرت صورتها الرسمية على حسابها أيضاً واضعة إياها كصورة له.

وكتبت حلا شيحة معلقة على صورتها الجديدة بالحجاب: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله، أشعر بالنعيم”.

يأتي ذلك ردا على تصريحات والدها بأنها غير محجبة، بإعلان عودتها للحجاب، حيث نشرت صورة برفقة ابنتها وهي ترتدي الحجاب بصورة كاملة أيضاً، غير الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي .