شاهد .. صديقة رونالدو "جورجينا رودريغز " تظهر بوضعية مثيرة على السرير بدون ملابس والجمهور مصدوم | اتفرج

انت الان تتابع خبر صديقة رونالدو "جورجينا رودريغز " تظهر بوضعية مثيرة على السرير بدون ملابس والجمهور مصدوم | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد صدمت جورجينا رودريغز المتابعين بصورة جريئة جدا حيث ظهرت في الصورة وهي ترتدي ملابس داخلية وتستلقي على السرير بوضعية مثيرة للغاية.

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وحققت صورة جورجينا رودريغز حبيبة كريستيانو ما يقارب النصف مليون إعجاب بعد أقل من نصف ساعة على نشرها، وسط تعليقات الغزل بجمالها واثارتها.

وكانت قد لفتت جورجينا رودريغيز النظر في وقت سابق بعد ارتداءها فستان ضيق كاد صدرها ان يخرج منه، وانهالت التعليقات على صورتها لاثارتها وجمالها.

جورجينا رودريغيزهي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية ولدت في 1994م، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 26 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام، ظهرت على أغلفة العديد من المجلات منها: مجلة في أي بي، ومجلة الحب، ومجلة نوفا وغيرها.

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