انت الان تتابع خبر هالة صدقي تصدم متابعيها بشكل جديد وإطلالة مختلفة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة المصرية ​هالة صدقي​ فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثار الجدل بين المتابعين، فظهرت بملامح جديدة بعد 24 ساعة من إطلالتها ب​مهرجان الجونة ​السينمائي بدورته الخامسة.

وقالت هالة بالفيديو: "عمري ما رفعت شعري كنت معقدة من كده.. أي إنسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شوية علشان ما يزهقش من نفسه، من زمان ما عملتش شعري كده أتمنى يعجبكم التغيير".28881651

وإنهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، فمنهم من كتب أن رفع الشعر يبرز ملامح الوجه أكثر من الشعر المنسدل، بينما علّق آخرون لأنه يجب أن تتخلص من العدسات اللاصقة لأن لون عينها الأصلي جميل.28881651