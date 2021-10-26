انت الان تتابع خبر إلقاء القبض على عروسين ليلة زواجهما لحادثة غير متوقعة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على عروسين ليلة زواجهما، بتهمة التنقيب عن ​الآثار​ داخل منزلهما بإحدى مناطق القاهرة الكبرى.

وأشارت التحريات إلى أن "جيرانهما استشعروا أصوات غريبة من شقة الزوجية، عبارة عن أصوات المطارق على البلاط خلال أعمال التكسير للبدء في الحفر، وأنهم تأكدوا من أن أسرتي العروسين تنقبان عن الآثار فأبلغوا ​الشرطة​".29290763

​​​​وعند تفتيش المنزل عُثر على عدد من القطع الأثرية، بمنطقة نزلة السمان في الهرم، وجرى إستخراج 10 قطع أثرية من حفرة داخل مطبخ الشقة.

وبمواجهة مع العروسين، إعترفا بأنهما إتفقا مع أسرتيهما على التنقيب عن الآثار، مستغلين حالة إنشغال الجيران بحفل الزفاف وأجواء البهجة، حتى تمكنا من الوصول إلى ​المقبرة​ وإستخراج مجموعة من القطع الأثرية، بمعاونة أسرتيهما اللتين شاركتا معهما في أعمال الحفر.

وجرى التحفظ على الآثار وإقتياد المتهمين إلى قسم شرطة الهرم، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق معهما، بتهمة التنقيب عن الآثار.29290763