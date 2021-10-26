شكرا لقرائتكم خبر عن متع عينك .. رانيا يوسف هتفرجك على الحتة البتلو وهي نزلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، من كواليس مسلسل “اللعبة 2″، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

ظهرت رانيا في الفيديو وهي ترقص على إحدى الأغاني الأسبانية، مع الفنانة ميرنا جميل.

علقت رانيا على الفيديو: “اللعبة ابتدت ولسه فيها حكايات كتير، تابعوا مسلسل اللعبة، الجزء الثاني يوميا على منصة اتفرج”.

الجزء الثاني من اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.

وقرر صناع عمل الجزء الثانى من مسلسل اللعبة عرضه اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد تخوف صناع العمل من المنافسة في الموسم الرمضانى المقبل، في ظل وجود أعمال درامية كثيرة، في محاولة منهم لكى يتم متابعته ومشاهدته في ظل عدم وجود تزاحم مسلسلات درامية.

مسلسل اللعبة 2، أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول “وسيم ومازو”، وهما الزميلين منذ صغرهما اللذين يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول “وسيم ومازو”، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل اللعبة عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى.