شاهد .. زواج هند القحطاني من رجل أعمال سعودي يتصدر مواقع التواصل.. من عريسها وكم يبلغ مهرها؟

انت الان تتابع خبر زواج هند القحطاني من رجل أعمال سعودي يتصدر مواقع التواصل.. من عريسها وكم يبلغ مهرها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج النجمة السعودية هند القحطاني برجل أعمال شهير ومهر خيالي .

72663474

وقال بعض الرواد أن هند القحطاني تزوجت من رجال أعمل سعودي لم يذكر اسمه بمهر 3 مليون ريال سعودي .

وكشف خبراء مواقع التواصل هاشتاق ” زواج ​هند القحطاني​ ” هدفه فقط زيادة الإعلانات لدي هند وأنها لم تتزوج كما تداول البعض .

ولم تعلق هند على ما يتداول عن زواجها على مواقع التواصل ونشرت قبل ذلك العديد من الإشاعات التي تحدث عن زواج هند كما وهي أعلنت مسبقًا رغبتها في الزواج .

هند القحطاني

هي شابة سعودية من مواليد 1982م في المملكة العربية السعودية. تبلغ من العمر 38 عاماً. حيث تفوقت هند في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.

كما وتعتبر هند القحطاني من أجمل نساء السعودية وهي شخصية استثنائية في الأدب والأخلاق ومحبوبة وصاحبة قلب طيب ولطيف. وتعد هند القحطاني شخصية قوية في المجتمع السعودي ولها اسهامات كبيرة وجميلة في إسعاد الجمهور السعودي.

كما انها متألقة ومبدعة ومنفتحه في الثقافة الحديثة التي تساير فكرة العصر الحديث.

وتزوجت هند بعد 18 عاما من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها.

وتبلغ من العمر الان 38 عاما حيث انه وبعد قصتها المعروفة التي شغلت المتابعين بعد هروبها إلى الولايات المتحدة الامريكية بعد طلاقها من زوجها التي لم يتبين اسمه حتى هذا الوقت أصبحت هند معروفة عند الجميع. حيث ان هند أصبحت كلما تخرج في لقاء أو فيديو تصبح حديث الناس وتنشط في كل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يظهر امتلاكه الشعبية في الوطن العربي. كما أن حديثها عن زوجها التي قالت عنه بأنه يقوم بضربها وتعذيبها لا تحب.

وقد تطلقت منه وهربت خوفا منه ومن تصرفات ولكن القضية لم تغلق عن المتابعين الذي وقفوا مع زوجها وهناك من ظل واقفا مع هند القحطاني.

التي لم تعلن عن اسم زوجها حتى هذا الوقت كما أنه منذ فترة قد خرجت في فيديو وقد أوضحت فيه اسباب طلاقها من زوجها لكن لم تنطق اسمه .72663474