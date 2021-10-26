شاهد .. المغربية أمينة كرم نجمة طيور الجنة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد.. اتفرج

انت الان تتابع خبر المغربية أمينة كرم نجمة طيور الجنة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أمينة كرم نجمة طيور الجنة ، أثارت النجمة أمنية كرم التي اشتهرت من تقديمها العديد من الأغاني والفقرات والبرامج المتنوعة على قناة الطيور الجنة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأنها كانت تظهر في كافة أغانيها بالحجاب، ولكنها مؤخرًا قامت بنشر العديد من الصور لها عبر منصات التواصل الاجتماعي بدون ارتدائها الحجاب، وتسبب ذلك في الكثير من ردود الأفعال والانتقادات التي وجهت إليها من المحبين والمعجبين.

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فوجئ الجماهير المحبين لنجمة طيور الجنة أمينة باختفائها من القناة، وأعلنت وقتها زوجة خالد مقداد أن السبب وراء هذا الاختفاء أنها سوف تتفرغ لأعمالها الأخرى، وكانت أمينة كرم قد اشتهرت بأداء العديد من الأناشيد الدينية على القناة، وظهرت بعد ذلك بعد أن تمت 18 عام بدون ارتداء الحجاب، وهذا أدى إلى زيادة التعليقات والانتقادات التي وجهت إليها.

خلع أمينة للحجاب

اختلفت التعليقات التي وجهت إلى النجمة أمينة كرم، البعض أشار إلى تغيير ملامحها والبعض رأى أنها مازالت تحتفظ بنفس الملامح وتمكن الجميع من معرفتها بكل سهولة، ولكن أغلب التعليقات جاءت بسبب خلعها للحجاب وهي كانت ترتديه بشكل دائم داخل القناة، وانتشرت حولها العديد من الشائعات بشأن خروجها من قناة طيور الجنة، وأهمها أنها سوف تتفرغ للعمل في مجال الموضة والأزياء.

أمينة كرم ترد على منتقديها

ردت الفنانة أمينة كرم على منتقديها بعد خروجها من القناة وأوضحت أن السبب وراء خروجها هي مروة حماد زوجة صاحب القناة خالد مقداد، والتي قامت بطردها من القناة ووجهت لها العديد من الاتهامات هي مع بعض الفتيات المغربيات، وكانت تعرضت للعديد من الشائعات من بينها خطوبتها لعصومي ابن مدير القناة، وكانت قد خرجت برد ينفي كل تلك الشائعات.

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