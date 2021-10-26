شاهد .. بـ"كاش مايوه".. زوجة تامر حسني بإطلالة مثيرة في عرض البحر وتامر حسني يجن جنونة... اتفرج

انت الان تتابع خبر بـ"كاش مايوه".. زوجة تامر حسني بإطلالة مثيرة في عرض البحر وتامر حسني يجن جنونة... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها من مدينة الجونة.

13574711

ونشرت بسمة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عدة صور مثيرة لها في عرض البحر ارتدت خلالها "كاش مايوه" باللون الأبيض.

ومن جانب آخر، طرح النجم تامر حسني، أغنيته الجديدة "بألف سلامة"، رابع أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وذلك على القناة الرسمية لشركة روتانا بـ"يوتيوب".

أغنية "بألف سلامة"، لتامر حسني، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، وتوزيع وميكس يحيي يوسف، و ماستر جلال حمداوي.

13574711