شاهد .. مشاهيرفنانين أعلنوا علاقتهم الشاذة وتزوجوا من رجال.. هذا الفنان اللبناني يثير صدمة!؟

انت الان تتابع خبر مشاهيرفنانين أعلنوا علاقتهم الشاذة وتزوجوا من رجال.. هذا الفنان اللبناني يثير صدمة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أعلن الكثير من المشاهير عدم رغبتهم في الإرتباط ب​الجنس​ الآخر، سواء رجال أو نساء، ثم فضلوا الإرتباط بأبناء جنسهم، ليعلنوا صرحة مثليتهم الجنسية.أعلن النجم ​ريكي مارتن​ رسمياً زواجه من خطيبه السوري الأصل جوان يوسف، في شهر كانون الثاني/يناير عام 2018.

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وقد تبادلا قسم الزواج، ووقّعا على كل الأوراق الرسمية اللازمة، ولديهما 4 أولاد.

كما تزوج النجم نيل باتريك هاريس وصديقه ديفيد بورتكا، بعد إقرار حق ​المثليين​ في الزواج في نيويورك.صدم الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب ​متابعيه بإعلانه زواجه من صديقه في عام 2018، ونشر صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها وهو يقبل رجلًا آخر، معلنًا زواجهما ومعلقًا: "الحب ينتصر".



وأثار إعلان شلهوب الصادم، موجة من الجدل والإنتقادات في التعليقات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وإعتبر البعض أن شلهوب تجاوز كل الأخلاق والعادات والتقاليد بإعلانه مثليته بهذا الشكل الرسمي، من دون الإكتراث بالأديان أو العادات والتقاليد، بينما أيده آخرون مؤكدين أن هذه حريته الشخصية.95364888