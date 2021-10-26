شاهد .. هنادي الكندري تخرج عن صمتها وتهاجم زوجها محمد الحداد على الهواء والأخير يكذبها(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر هنادي الكندري تخرج عن صمتها وتهاجم زوجها محمد الحداد على الهواء والأخير يكذبها(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

هاجمت هنادي الكندري زوجها محمد الحداد، على الهواء فقام هو بتكذيها، مما أشعل منصات التواصل الاجتماعي بحوارهما معاً في برنامج بصراحة، حيث ناقش الثنائي الكثير من خلافتهما وسط حالة من الشد والجذب التي أثارت الجدل خاصة بعد أن وصف الحداد زوجته بالكاذبة.

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هاجمت الفنانة الكويتية هنادي الكندري زوجها المخرج محمد الحداد، على الهواء في حوار جريء، خلال حلقة برنامج بصراحة، حيث عبرت عن استيائها من قضاء زوجها، الكثير من الوقت بعيد عنها، ليكذبها بدوره، مما أثار استياء عدد كبير من الجمهور الذي عبر عن غضبه من وصف هنادي بالكاذبة، فيما هاجم البعض الزوجين بسبب حديثهما عن أمور خاصة بعلاقتهما الزوجية وحياتهما على الهواء.

قالت هنادي: “لما تزوجنا كنت تقعد بالنادي ساعة صار يصير ساعة من يوم ما تزوجنا” ليقاطعها محمد الحداد قائلاً: “يعني أنا بقعد في النادي الحين 7 ساعات!”، وهو ما ردت عليه الفنانة الشهيرة قائلة: “آه أربع ساعات”.

وكذب محمد الحداد، زوجته قائلاً: “بلا كذب”، وهو الرد الذي أدهش هنادي لتعلق: “أنا كذابة! إذن اشرح”، وبعدها اعتبر محمد أن الحديث عن قضاء أوقاته في النادي هو أمر تافه.

الجمهور يتفاعل مع هنادي وزوجها

أشعل لقاء هنادي وزوجها، منصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور معهما في تعليقات تباينت ما بين تعليقات مؤيدة لمحمد وأخرى للنجمة الكويتية ومن بين هذه التعليقات: “طيب وشفيها اذا راح النادي عسى عشر ساعات شو المشكله ليش انتي ماعندك

حياتك ؟ روحي بعد سوي رياضه عيشي شوي استغرب من الحريم والله”، “قوية جذابه، بينك وبينها أوك بس مو قدام ملايين تتابع وغير كذا ماهو مخلي لها مجال ترد يعني عارف أنو الموضوع أبدا مو تافه ويحول يشتت أفكارها عشان ما يطلع أهو الغلطان”.

وجاء في التعليقات: “سبحان الله طلع كلهم كذا الرجال مايحبون يسمعون بس يهذرون على غير فايده ولا يهربون الرجل مستعد يواجه القاضي والعدو واشد الناس بأساً بس من يواجه زوجته يتهربوا ليه مدري”، “كثير من النساء لا يعجبها العجب ، وترى نفسها دائما محقة ومظلومة ، فلا تتعب نفسك في الجدال معهن

محمد الحداد يكذب زوجته

رد محمد الحداد على زوجته، ووصفه لحديثها بالكاذب، مما أثار استياء عدد من متابعيهم، ليأتي في التعليقات: “المفروض ما يكولها جذابة . يكول بلا مبالغة بالكلام اللطف خاصة شي معروض للناس بعض مفردات الكلام تجرح حتى لو كانت دون قصد ..

بعدين ياريت الزوجات تنطي مساحة من الوقت للرجل ترى مو شرط كل الوقت لازم انتو سوا يحتاج الرجل فترة من الوقت مخصص له”، “شخصيتها مرحه وتتكلم بعتب صيغه مزح قالت انت كل سنه تزيد ساعه وهو اخذها جد احسه من نوعيه اللي ابدا ما ينمزح معاه وفوق كذا يتحسس، مو كان ضروري يصفها بالكاذبة”.54587085