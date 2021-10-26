شاهد .. ميا خليفة..تشعل الانظار وبظهور فاضح على البحر وشكل بطنها يثير الجدل!!

انت الان تتابع خبر ميا خليفة..تشعل الانظار وبظهور فاضح على البحر وشكل بطنها يثير الجدل!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/26 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة العالمية الأمريكية من أصل لبناني ميا خليفة مع جمهورها صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

13056175

ظهرت ميا خليفة في في الصورة بالبيكيني الا ان وضعية جلوسها على البحر وضعتها في موقف محرج بسبب شكل بطنها الذي بدا غريبًا .

حصدت الصورة على أكثر من مليون ونصف المليون علامة إعجاب، وآلاف التعليقات من المعجبين ,

الا ان بعض المعلقين لاحظ ان شكل بطنها الذي بدا غريباً بسبب وضعيتها، وكأن لديها ترهلات، على عكس ما تظهر فيه في الصور المعدلة التي تنشرها من جلسات التصوير التي خضعت لها في الفترات السابقة .13056175