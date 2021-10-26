شاهد .. انطلقت كالمجنونة إلى مركز الشرطة .. زوجة تفتح مكتب زوجها بعد وفاته بأيام فأصيبت بالذهول وكانت صدمة العمر!!

انت الان تتابع خبر انطلقت كالمجنونة إلى مركز الشرطة .. زوجة تفتح مكتب زوجها بعد وفاته بأيام فأصيبت بالذهول وكانت صدمة العمر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تفاصيل صادمة ترويها احدى الزوجات وهي تكشف تفاصيل الصدمة التي عاشتها بعدما اكتشف امر فضيع في مكتب زوجها المتوفي بحادث مروري لينقلب حبها له إلى نقمة كبرى .

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وتفصيلا تقول القصة التي نشرتها مواقع اخبارية عدة : الزوج هو السند في الحياة الدنيا بعد الأب، ودائما اهم شيء يبحث عنه الأب في زوج ابنته هو الأمن والحماية، لكن كثير من الآباء ينخدعون ويزوجوا بناتهم لمن لا يستحق كحالتي أنا، واكتشفت بعد وفاة زوجي انني كنت في خدعة كبيرة.

اسمي "نهى" وابلغ ٢٧ عاما ، تزوجت من زميلي بالجامعة بعد التخرج، كانت حياة تسير بشكل هادئ حتى حدث ما يقلب حياة رأس على قلب أصيب زوجي في حادثة تسببت له بنزيف بالمخ فقد الحياة بعدها، ولكن كانت المفاجأة الكبرى بعد وفاته.



كنت احب زوجي بشدة ووفاته على ذلك النحو كانت مؤلمة جدا حتى اني فكرت في اللحاق به وكنت أتذكر الله وأعود لرشدي، قررت جمع كل ما يمكن أن يذكرني بزوجي بصندوق للجوء اليه وقت اشتياقي له، قمت بفتح مكتب زوجي الخاص لأول مرة بعد وفاته لأجد به شيء غير متوقع، كميات من مادة الهيروين وأوراق تثبت تورط زوجي بالاتجار به، لم استطع تصديق ما حدث



ما الدافع وراء فعل زوجي لمثل هذا الشيء، نحن لم نكن بحاجة للمال وكذلك عائلته محترمة ولا ترضي يمثل ذلك الشيء، لم استطع تقبل الأمر والسكوت عنه بضمير لا يمكن أن يرتاح حتي تنكشف الحقيقة وينال عقابه بالدنيا وهو الان عند ربه وهو أدرى به، قررت بعد تفكير تنفيذ ما يمليه علي ضميري.



في اليوم التالي مباشرة توجهت لأقرب مركز شرطة ، وقدمت المستندات والأوراق التي وجدتها بالمكتب وسلمت كمية الهيروين، وبعد إجراء الشرطة الحريات اللازمة تم الكشف علي باقي أفراد العصابة التي كانت تعاون زوجي، وبذلك ارحت ضميري. 44843419