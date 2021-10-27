شاهد .. الكشف عن سر لا يُصدّق يُخفيه كاظم الساهر…وشم سري في جسده وهذا معناه – صورة

انت الان تتابع خبر الكشف عن سر لا يُصدّق يُخفيه كاظم الساهر…وشم سري في جسده وهذا معناه – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كاظم الساهر من الفنانين المقلّين بإطلالاتهم الإعلامية لكن هناك سر لا يعلمه الكثيرون ويحاول إخفائه عن الجميع وهو وشم في جسده.

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وشم كاظم الساهر المخفي على رقبته هو عبارة عن نوتة موسيقية لها قصة مؤثرة جداً تعود إلى لحن قصيدة مدرسة الحب.

هذا اللحن قام به كاظم في أثناء قصف الطيران لمدينة بغداد وكان موجوداً فيها فقام بوضع النوتات الموسيقية في غرفة ونام هو في غرفة أخرى.

هذا الأمر قام به كاظم في حال تم قصف المنزل فتبقى النوتات لفنان آخر أمام في حال تعرضت هي للتلف فيبقى هو كي يعيد كتابتها

بعد هذه الحادثة قام كاظم بتخليد ذكرى هذا اللحن من خلال وشم رسمه على رقبته وهو سر لا يتحدث عنه كثيراً في مقابلاته.

تعرّض القيصر كاظم الساهر لموقف محرج في خلال إحيائه حفل إفتتاح “الأمسيات الخالدة” في إكسبو دبي.

وعاد كاظم الساهر من خلال إكسبو دبي الى عالم الحفلات بعد توقّف دام سنتين. وفي خلال الحفل توقّف الساهر فجأة عن غناء أغنيته الجديدة “ما هو المطلوب مني”، موضحاً أن الذاكرة خانته ونسى كلمات الأغنية، لكنه سرعان ما تدارك الموقف مقدما اعتذاره للجمهور، بطريقة راقية، وقال بعفوية إنه نسي بعض الكلمات.

وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة من مقاطع الفيديو والصور من الحفل الذي شهد حضور عدد كبير من محبي الساهر، معبرين عن إعجابهم بنجاحه وباشتياقهم الكبير له ولأغانيه.

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