انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة كانت خطيبة الزعيم عادل إمام .. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

اشهر فنان كوميدي الفنان عادل الامام ، ولقب بالزعيم عادل الامام، حيث تعلق به الجمهور منذ طلته الأولى على الشاشات.

رحلة الزعيم الفنية حافلة بالأعمال التي أصبحت راسخة في أذهان المشاهدين المصريين والعرب.68059166

خطب الزعيم في فترة السبعينات مديحة حمدي، لكن لم تستمر الخطبة إلا بضعة أشهر، ثم حدث بعدها انفصال سريع، ولكنها كانت محطة مهمة في حياة كل منهما وزال تأثير كل واحد منهما على الآخر.68059166