انت الان تتابع خبر حادثة غريبة لرجل يبيع زوجته مقابل شيء لا يصدق ويؤكد بأنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 01:00 صباحاً | (اماني)

أقدمت ​الشرطة الهندية​ بإلقاء القبض على شاب،17 عاماً، أقدم على بيع زوجته بعد شهر واحد فقط من الزواج، لرجل آخر عمره 55 عاماً مقابل 180 ألف روبية (2400) دولار أميركي تقريباً، واشترى بثمنها هاتفاً ذكياً، وصرف الباقي في الترفيه عن نفسه، بحسب صحيفة "إنديا تايمز".

وفي التفاصيل ، عندما عاد الشاب إلى قريته، تفاجأ أهل الزوجة بإن زوجته لم تكن برفقته، ليؤكد بأنها تخلت عنه وذهبت مع رجل آخر، إلا أنهم لم يصدقوا روايته وتقدّموا بشكوى عاجلة لقسم الشرطة الذي استجوبه ووجد ثغرات في إفادته. وبمراجعة سجل مكالماته الهاتفية اكتشفوا القصة، فتمّ القبض عليه.24544302



من ناحية أخرى لم تتمكن الفتاة من العودة إلى ذويها، حيث أن زوجها الخمسيني من منطقة باران جنوب شرقي ​راجستان​، رفض السماح لفريق الشرطة بأخذها معهم، مؤكداً أنه دفع ثمنها.24544302