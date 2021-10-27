شاهد .. خمنوا من تكون هذه الطفلة الجميلة؟ ممثلة شهيرة وابنة فنانين كبيرين

انت الان تتابع خبر خمنوا من تكون هذه الطفلة الجميلة؟ ممثلة شهيرة وابنة فنانين كبيرين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دخلت عالم الفن منذ نعومة أظافرها، لديها موهبة فنية كبيرة لم تعتمد في الأدوار التي قدمتها على شهرة ونجومية والدها أو والدتها اللذان هم فنانان كبار جداً وأشهر من النار على العلم.

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قصة حب والدها ووالدتها من أعظم القصص التي اشتهرت في الوسط الفني، فكانا يحبا بعضهم البعض بشكل كبيرة لدرجة أنهما حاربا الظروف لكي يتزوجان.

وهذه الطفلة ليس فقط والدها ووالدتها فنانين ولكن لها خالة، أخت أمها، فنانة شهيرة أيضًا لكنها اعتزلت الفن.

وإذا دققتوا في الملامح حتماً ستعرفون من تكون هذه الطفلة الجميلة صحبة الضحكة البريئة، والتي مازالت تحتفظ بهذه البراءة ووجه الأطفال حتى الآن رغم بلوغها عقدها الثالث من عمرها.

إنها الفنانة الجميلة مي نور الشريف، ابنة الراحل الفنان الكبير نور الشريف، والفنانة الجميلة بوسي، وخالتها هي الفنانة الجميلة نورا، والتي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.

وهذه الصورة نشرتها مي نور الشريف بنفسها عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، وكتبت عليه: “دي أكتر صورة بحبها بحبها لنفسي”، وحصدت الصورة وكثير من التفاعلات والتعليقات من قبل الجمهور.

ومن لا يعرفه الكثيرون أن مي نور الشريف كانت مخطوبة للفنان عمرو يوسف وذلك قبل زواجه من الفنانة كندا علوش، وكان ذلك وقت عمهم معاً في مسلسل الدالي.

ولكن هذه الخطوبة لم تكلل بالنجاح وسرعان ماتم الانفصال لأسباب لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

اسمها الحقيقي مي محمد جابر محمد عبد الله وهي من مواليد 10 أبريل 1981، وتبلغ من العمر 40 سنة.64408781