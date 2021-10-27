شاهد .. فنانة رفضت تقبيله وأخرى اعتزلت بسبب اندماجه بقوة.. حكاية قبلات احمد زكي التي أغضبت نجمات السينما

انت الان تتابع خبر فنانة رفضت تقبيله وأخرى اعتزلت بسبب اندماجه بقوة.. حكاية قبلات احمد زكي التي أغضبت نجمات السينما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اسمرار بشرته منحه جاذبية كبرى، وبقدر تفرد موهبته في الأداء التمثيلي، امتلك من الملامح ما جعله متميزًا ومختلفا، الأمر الذي جعل منه مسار حديث واهتمام الكثيرين، واستطاع أن يحفر اسمه من ذهب في ذكريات السينما، بأعماله الفنية المميزة، والتي تعد ميراث كبير في السينما المصرية، انه النمر الأسود الفنان أحمد زكي.

34503670

عمل الفنان الراحل أحمد زكي مع العديد من نجمات السينما وشكل ثنائيا فنيا مع بعضهن وعلى رأسهن الفنانة رغدة التي قدم معها أفلام مثل كابوريا والامبراطور واستكوزا كما قدم مع الفنانة ليلى علوي أفلام الرجل الثالث واضحك الصورة تطلع حلوة.ومن الفنانات اللاتي شاركن النجم الراحل أعماله الفنانة شيرين رضا والتي عملت معه في فيلم نزوة وفيلم حسن اللول فيما شاركته الفنانة يسرا في عدد من الأفلام أشهرها امرأة واحدة لا تكفي ونزوة.

تَقمُص الشخصيات التي قدمها الفنان الراحل تسبب في بعض الأضرار للفنانين المشاركين له في بعض أعماله، خاصة في مشاهد العنف أو الرومانسية.

ومن مشاهد الرومانسية ما جمع بينه وبين الفنانة يسرا، في فيلم "درب الهوى"، والذي عرض في عام 1983، ووصفت يسرا المشهد خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس قائلة: "إن أحمد زكي قبلها بعنف واندمج في المشهد.

أما الراقصة دينا، فقد اعتزلت القبلات في أعمالها الفنية بسبب أحمد زكي، حيث تحدثت عن مشهد القبلة الذي جمع بينهما في فيلم "استاكوزا" والذي أنتج عام 1996.

وقد رفضت الفنانة القديرة منى عبد الغني، دورها في البداية في فيلم الباشا وطلبت من القائمين عليه تنظيف الدور من قبلة كانت ستؤديها مع الفنان الراحل أحمد زكي.

ورحل النجم أحمد زكي عام 2005 بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا اتفرجًا على موهبة أثرت السينما المصرية، والفن العربي بأسره.34503670