انت الان تتابع خبر ‏‏رسالة مؤثرة من نيشان ل أصالة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 03:00 صباحاً | (اماني)

‏وجه الإعلامي اللبناني نيشان، رسالة مؤثرة للفنانة أصالة نصري، أكد فيها على مدى حبه واحترامه واعتزازه بها وبالصداقة التي تجمعهما.

نشر نيشان عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام صورة جمعته بأصالة، وعلق عليها كاتبًا: من يعرفها محظوظ، من يستمع إليها ذواق، من يتقرب منها يسعد، ومن تكون صديقة له يعتبر من الصفوة.. أصالة، لك مني دوام الحب، ومن جمهورك أن يدوم أصيلا لأصالته وأصيلته.77496047

يشار إلى أن أصالة نصري، كانت قد طرحت قبل فترة أغنية وطنية عن مصر بعنوان بنحبك.

الأغنية كلمات عبد الله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمرو صلاح، توجه أصالة خلالها تحية للشعب المصري.

فيما كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال غناء تتر مسلسل قصر النيل.77496047