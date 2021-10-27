شاهد .. فيديو ساخن أشعل غضباً.. انجي خوري تظهر بدون ملابس داخلية وتستعرض صدرها بطريقة مستفزة!

انت الان تتابع خبر فيديو ساخن أشعل غضباً.. انجي خوري تظهر بدون ملابس داخلية وتستعرض صدرها بطريقة مستفزة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري، التي جرى ترحيلها مؤخراً من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق، فيديو جديد فاضح .

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وتظهر “إنجي” في الفيديو وهي داخل محل لبيع الملابس، إذ تقوم بوضع مخلّ عبر امساك ثديها وعرضه للمتابعين بطريقةٍ مستفزة، ما أثار غضباً واسعاً.

وقالت إنجي التي ظهرت بدون ملابس داخلية، في الفيديو: “مش ضروري إذا لبستو تقليد يعني بتكونوا تقليد، إهم شي انتو تكونوا اصليين.. كلو يكون اصلي”وحوّلت إنجي خوري حساباتها بمواقع التواصل لنشر صور ساخنة لها ومقاطع فيديو تحوي إيحاءات جنسية.

وكان جرى ابعاد إنجي خوري من دبي إلى سوريا بعدما تم إبعادها من لبنان إلى الامارات، بعد ضبطها بوضع مخل للآداب في أحد فنادق دبي كما قيل، ليتم تسفيرها إلى سوريا من جديد.94637800