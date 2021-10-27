شاهد .. هند القحطاني تقدم النشرة الجوية لمتابعيها بملابس خادشة وإيحاءات خارجة عن الادب!

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تقدم النشرة الجوية لمتابعيها بملابس خادشة وإيحاءات خارجة عن الادب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني، لإثارة الجدل من جديد بإطلالة جريئة لمتابعيها.

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حيث ظهرت هند القحطاني بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي تيشرت مفتوح بأكمام.

لكن هند لم ترتدِ توب تحته، مما كشف صدرها بطريقة واضحة وجريئة.

وبدأت هند القحطاني تتحدث عن الطقس في أمريكا وسبب تغيير ملابسها.

وقالت: (يا مساء الورد، مساء الشمس الساطعة، الجو تدرون مغيم من الصباح إلى ما قبل تقريبا نص ساعة).

وبررت الناشطة السعودية جرأة ملابسها قائلة: (حتى كنت لابسة شتوي، بس غيرته باللبس اللي تشوفونه، لأنه فعلاً الجو انتقل فجأة من برودة إلى دفا بزيادة).

وتعرضت هند لانتقادات وهجوم من المتابعين الذين رأوا أن حديثها عن الطقس بهذه الطريقة، إيحاء خارج.

انتقادات وهجوم

وجاء في التعليقات: (ابد ماتلمح ابد ).

وكتبت متابعة: (حتى في امريكا هالمنظر يعتبر مبتذل جداً جداً و معروف هناك الستات اللي يلبسوا هيك بكون الهم صفه معينه واسم معين).

وأضافت: (والمحترمات ابدا مستحيل يظهروا بهالمظهر.. بس عشان الدعايات والشهره المرأه العربيه عملت كل شي).

واتهمها آخر بمحاولة زيادة عدد المتابعين، فعقب: (شكلها قلت فولورز عندها بدها ترجعهم).

ووافقه آخر الرأي فكتب: (مساء زفت اللي على راسك اعرضي اكتر تنشهري اكتر).

وعقبت أخرى: (فهمنا بدها تفرجينا صدرا مافي داعي لهالمقدمة وأحوال الطقس كلا).

زواج هند القحطاني

وفي سياق آخر، تصدر موقع تويتر في السعودية قبل أيام، هاشتاغ يتحدث عن زواج هند القحطاني.

وصعد هاشتاغ #زواج_هند_القحطاني_اليوم”، لقائمة الترند في السعودية، بعد انباء عن زواج هند القحطاني من احد اكبر رجال الاعمال في السعودية، بمهر قدره ٣ مليون ريال، وفق المزاعم.45212225