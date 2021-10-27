شاهد .. رجل قبّل قدمي أم كلثوم ومعجبة هددت تامر حسني بانتحارها...مواقف النجوم مع معجبيهم!

انت الان تتابع خبر رجل قبّل قدمي أم كلثوم ومعجبة هددت تامر حسني بانتحارها...مواقف النجوم مع معجبيهم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يتعرض الكثير من النجوم والمشاهير لمواقف محرجة في حياتهم بسبب تصرفات معجبيهم التي تصل احياناً لفقدان السيطرة على الأمور مما تسبب الإحراج الكبير للفنان خاصة أمام الكاميرات.

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ففي شهر سبتمبر من عام 2013 تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لموقف محرج اثناء غنائها في حفلتها بمهرجان جرش بالعاصمة الأردنية عمان، حين اقتحم أحد المعجبين المسرح واحتضنها، بعد أن قفز من السور الخلفي للمسرح.

وتكرر الأمر في عام 2014 حيث أحيت نانسي عجرم حفلاً في دبي، وصعد أحد المعجبين إلى المسرح فشاركها الغناء، ومن ثم انحنى وقبّل يدها.



الفنان المصري تامر حسني تفاجئ في عام 2014 بوجود معجبة تنتظره أمام باب منزله وتهدد أنها ستنتحر إذا لم يخرج إليها، وبالفعل خرج إليها تامر حسني وحين شاهدت فقدت وعيها ما اضطره لإدخالها إلى منزله مع زوجته وبعدما استيقظت التقطت صورًا مع تامر وغنى لها وسمح لها بالتسجيل معه على هاتفها المحمول.



وفي إحدى زياراته إلى لبنان عام 2015 من أجل التحضير لبرنامج "ذا فويس كيدز"، فوجئ تامر حسني أثناء وصوله إلى المطار برفقة زوجته بإحدى المعجبات تحتضنه وتقبله.



وتعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج من قِبل أحد المعجبين أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في أستراليا عام 2014، إذ صعد المعجب إلى المسرح وقام بنثر المال عليها بينما كانت تغنّي، فتوقفت نجوى عن الغناء وقالت له: "الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك.. حرام عليك وعيب عليك اللي عم تعملو".

ولا تزال صورة الفنانة الراحلة أم كلثوم وهي على الأرض بعد أن هجم أحد المعجبين عليها تحظى بانتشار واسع، وكان ذلك أثناء إحيائها حفلا غنائيا في قاعة أوليمبيا في باريس عام 1967.



وصعد أحد المعجبين إلى المسرح وانحنى أمام أم كلثوم محاولاً تقبيل قدميها بينما كانت فابتعدت أم كلثوم وتعثرت وسقطت على الأرض وقام رجال الأمن بإبعاده وبعد أن وقفت كوكب الشرق قامت تغني "هل رأى الحب سكارى بيننا"، في مزحة طريفة منها على الموقف.

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