شاهد .. أتذكرون الإعلامي السعودي الشهير " داود الشريان" .. لن تصدق كيف أصبح شكله بعد أن خسر معظم وزنه في احدث ظهور له | اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 04:30 صباحاً | (مايا)

نشر نجل الإعلامي “داود الشريان”، مقطع فيديو جديدا لوالده مع عدد من أحفاده الصغار وهم يمارسون الرسم على الجدران. وقال محمد داود الشريان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” معلقاً على مقطع الفيديو: “الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم”.

31026685

وكانت نحافة داود الشريان في الصورة التي جمعته مع “القصبي” كانت قد أثارت جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتداول البعض أنباء عن وعكة صحية يمر بها “الشريان”، وهو ما نفاه ابنه “محمد” . كما أوضح نجله أن نمط الحياة الجديد لوالده والنظام الغذائي الذي يتبعه، هو ما ساهم في إنقاص وزنه.

31026685