شاهد .. اتفرج:الفنانة ميريام فارس تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها بوصلة رقص على اغنيتها!(فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج:الفنانة ميريام فارس تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها بوصلة رقص على اغنيتها!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو على حسابها الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، خلال إحيائها حفل بالرياض، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة ومحتشمة على المسرح.

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و أطلت ميريام بإطلالة محتشمة، حيث إرتدت بنطال ضيق يلمع مع توب بيج قصيرة من الأمام وطويلة وواسعة من الخلف، وجعلت شعرها كيرلي "مجعد"، و اعتمدت مكياجاً خفيفاً يناسب إطلالتها.

و لاقى مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها، حيث حافظت على الهدوء والرقي برقصها بعيدًا عن حركاتها القوية والعشوائية.



و يذكر أن الفنانة اللبنانية قد وصلت للمملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، و استقبلها معجبوها بالورود على أنغام أغنيتها "حبيبي سعودي"، ونشرت مقطع فيديو للأجواء وعلّقت كتبت عليه: "أحبكم".11964658