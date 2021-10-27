شاهد .. هكذا رقصة ريهانا تضعها بموقف محرج..وملابسها الداخلية ظهرت للحاضرين!

انت الان تتابع خبر هكذا رقصة ريهانا تضعها بموقف محرج..وملابسها الداخلية ظهرت للحاضرين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجمة العالمية ​أثناء تواجدها على المش سرح في إحدى الحفلات.

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اللافت في القضية أنه وأثناء رقص ريهانا على المسرح

وتحريكها مؤخرتها، ظهرت الملابس الداخلية الخاصة بها، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها، الذين قالوا إنها تعمدت فعل هذا الأمر.



متابعو ريهانا إنقسموا إلى قسمين منهم من أكد قيامها بهذا الأمر عمداً، والقسم الاخر اشار أن هذا الأمور قد تحصل مع أي مغني أثناء قيامه بالرقص على المسرح، وهذا الأمور تعد طبيبعة جداً، مشددين على عفويةريهانا خلال أدائها.64076433