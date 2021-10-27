انت الان تتابع خبر حلا الترك: دخلت في حالة اكتئاب غير طبيعيّة ومن القائم برعايتها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

كشفت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك عن مرورها بحالة اكتئاب بسبب بعدها عن أهلها، وانتقالها للإقامة في دبي، حيث بدأت دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء.

وقالت حلا الترك في تصريح لها: "العام الماضي دخلت في حالة اكتئاب غير طبيعية، تعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن أتأقلم على الوضع".54294610



وأضافت الترك: "لا أعيش بمفردي في دبي، أعيش مع عمتي وهي التي ترعاني، مضيفة أن الدراسة كانت صعبة جدا في عز أزمة كورونا".

وتابعت: "أنا طالبة تصميم، وكنت أقوم بأغلب التصميمات في المنزل، وهذا صعب جدا، الوضع اختلف بعد العودة لحرم الجامعة، أقابل أصدقائي كلهم، ونقوم بعمل المشاريع والذهاب للمشغل معا".

وحظيت تصريحات حلا الترك بتفاعل بين الجمهور، وجاء في التعليقات: "الله يوفقها هذه البنية وايد عانت بحياتها المفروض تبعد شوي عن الشهرة والأضواء لأنها من طفولتها وهي مشهورة وهذا شي فعلا يسبب اكتئاب عدا عن مشاكل عايلتها".

وقالت متابعة: "اكيد بحوشها اكتئآب يكفيها مرت أب غريبة وأمها والمحاكم وأبوها اللي مو سائل عن شي تبعد عنهم أفضل لها وتبدا حياة جديد وتركز على دراستها أفضل حل".

وعلقت أخرى: "الله يكون بعونها مرة تعبت اكيد رح تكتئب ان شا الله يكون المستقبل والحظ حليفها".

وكانت حلا الترك قد شاركت قبل أسابيع مجموعة من الصور التي وثقت وجودها داخل الجامعة التي تقضي فيها فترة دراستها التي بدأتها هذا العام.54294610