شاهد .. رفاهية وأناقة متميزة جداً .. اتفرج غرفة نوم النجمة « مي عزالدين » رومانسية ورقيقة مثلها تماما ؟

انت الان تتابع خبر رفاهية وأناقة متميزة جداً .. اتفرج غرفة نوم النجمة « مي عزالدين » رومانسية ورقيقة مثلها تماما ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عاشت مي عز الدين في مسلسلها الرمضاني “البرنسيسة بيسه” حياة بعيدة عن البذخ، وكأنها فتاة شعبية لا تمت إلى حقيقة ما هي عليه اليوم بأي صلة.

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ومي هي ممثلة مصرية ولدت في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. درست علم الاجتماع بكلية الآداب. رشحها المخرج منير راضي للمخرج محمد النجار لبطولة فيلم (رحلة حب) مع المطرب (محمد فؤاد)

الذي كان يبحث عن وجه جديد لفيلمه، ثم توالت أعمالها الفنية من المسلسلات والأفلام، منها مسلسل (أين قلبي).

وأيضا العديد من الأفلام منها (عمر وسلمى) الذي حققت به نجاح كبير مع الفنان تامر حسني، حيث شكلا ثنائيًا ناجحًا وقدما سويًا ثلاثة أجزاء من الفيلم. خطبت لفترة للاعب الكرة محمد زيدان فى عام 2009 لكنهما انفصلا بعد ذلك.



وخلال نظرة سريعة على منزلها، نلاحظ أن النجمة المصرية مثلها مثل الكثير من النجمات اللواتي تستهويهنّ حياة البذخ والرفاهية.



غرفة نوم مي لا تخلو من الرومانسية

لاحظنا أن المكان المفضل لـ مي عز الدين في المنزل هو غرفة النوم التي تحرص على التقاط صور “السيلفي” في داخلها، حتى أصبح الجمهور يحفظ تفاصيل غرفتها المليئة بالدمى، إذ تبدو الأجواء فيها طفولية ولا تخلو من الرومانسية أبداً.



غرفة جلوس بنفسجية

لعشاق غرف جلوس باللون البنفسجي يمكن ملاحظة الغرفة الخاصة بالنجمة مي عز الدين والتي يسودها طراز راقٍ، والتي تحتوي على ديكور وأثاث غاية في الفخامة، يبرز في وجود شمعدان باللون الأسود.

غرفة جلوس ثانية باللون الأبيض

يحتوي منزل مي عز الدين على غرفة جلوس ثانية يطغى عليها اللون الأبيض، وهو لون ناصع ونقي، يبعث الراحة والأمل والتفاؤل، ويمتلك خاصية انعكاس جميع الألوان والتقاط الضوء.

كما أنه مثالي لزيادة الإيحاء بأن مساحة المكان أكبر من الواقع. هذا اللون مثالي للمنازل العصرية، ويبدو أن مي عز الدين خصصت هذه الغرفة بهذا اللون لتكون لها مكان للراحة بعد يوم تصوير طويل.



جدران لافتة وأسقف عصرية

يتميّز الديكور بجدران تزدان بتصاميم جبسية، تمّت تغطية بعضها بورق جدران، أما الأسقف فهي مدهونة بأسلوب عصري.

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