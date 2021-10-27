شاهد .. صدمة في الوسط الفني... فضيحة سيرين عبد النور بأحضان رجل غريب بوضعية حميمية والجمهور: اين زوجك؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر صدمة في الوسط الفني... فضيحة سيرين عبد النور بأحضان رجل غريب بوضعية حميمية والجمهور: اين زوجك؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت احد الصفحات التي تهتم بأخبار الفنانين والمشاهير، صورة للفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر، وتجلس بأحضان شاب غريب، ويمسك بيدها بطريقة حميمية، وفي صورة ثانية ظهر وهو يقبلها بطريقة جريئة

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تساءل المتابعون عن هوية الشاب الغريب، ان كان حبيبها واذا انفصلت عن زوجها، بينما رجح البعض ان الصورة مأخوذة من تصوير احد اغانيها، ولكن أشار البعض ان الصورة ووضعية سيرين عبد النور جريئة جدا حتى لو كان مجرد تصوير مشهد أو أغنية، معتبرين انها فضيحة بحق زوجها الذي يسمح لها ان تظهر بهذه الوضعية مع شاب غريب.

هذا ونشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عبر حسابها في انستغرام، صورة عفوية لها وهي تأخذ صورة سيلفي على المرآة، وترتدي بنطلون وتوب باللون الأزرق، وعلقت على الصورة: "تخايلوا لو في مني 2.. الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم؟"، وانهال عليها المتابعون بالتعليقات واعطاء اسماء أخرى لها.

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