شاهد .. هيا مرعشلي تصدم الجمهور بإطلالة خادشة بالمايوه وتثير الجمهور على البحر!!

انت الان تتابع خبر هيا مرعشلي تصدم الجمهور بإطلالة خادشة بالمايوه وتثير الجمهور على البحر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

صدمت الممثلة السورية هيا مرعشلي المتابعين بإطلالة ظهرت فيها مرتديةً المايوه وتجلس على شاطىء البحر.

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وفي التفاصيل، فقد شاركت هيا مرعشلي عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة لها من الطفولة ظهرت فيها وهي تقضي وقتها على شاطئ البحر مرتديةً المايوه.

ومن ناحية أخرى، كانت فاجأت الممثلة السورية هيا مرعشلي المتابعين عبر صفحتها الخاصة على انستغرام بإطلالة غير متوقعة.

ونشرت هيا مرعشلي صورتين لها من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة غير متوقعة وجريئة من حيث الملابس والمكياج وتسريحة الشعر.

وإرتدت مرعشلي ملابس بنقشة “الفهد”، وإعتمدت ماكياج “السموكي” الجريء.

ومن ناحية أخرى،كانت أثارت الممثلة السورية الشابة هيا مرعشلي الكثير من الجدل بعد أن نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي اعتبرها الكثيرون.

هيا مرعشلي ظهرت في الصورة وهي ترتدي الخاتم باليد اليسرى الأمر الذي اثار حيرة البعض حول زواجها بعدما كانت قد نفت التصريح الذي قالته جدتها الممثلة ناهد الحلبي.









هل تزوّجت هيا أم أن الخاتم بيدها اليمنى وظهر باليد اليسرى بفعل نظام انستغرام الذي يعتمد مبدأ تدوير الصور.

وكشفت جدة هيا مرعشلي عن خطوبة حفيدتها رسمياً لحبيبها الذي يدعى يوسف بحسب ما قالت في تصريحات اعلامية لقناة “دراما ناو” على شبكات التواصل الاجتماعي: “هيا عروس العام الجاري 2021، وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك، وهو شاب لديه أعماله الخاصة التقيت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو“.







هذا وكانت خرجت هوية حبيب الممثلة السورية هيا مرعشلي للعلن وذلك بعد الضجة التي أثاراتها منذ يومين بنشرها صورة تجمعهما من حوض الإستحمام ولكن من دون أن تكشف فيها عن وجهه.

وإحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير، كشفت عن هوية حبيب هيا مرعشلي، كما نشرت له عدة صور واضحة.

وبحسب ما تمّ تداوله من أخبار، فإن حبيب هيا سوري الجنسية، وهو من خارج الوسط الفني، اسمه الأول “يوسف”. وينمتي لعائلة غنية تعمل في مجال تجارة السيارات،

وكان يعمل في قطر. كما أنه على علاقة بهيا منذ ما يقارب العام، وعلاقتهما رسمية، إلا أنهما لم يعلنا عنها لأسباب “غير معروفة”.91186386