شاهد .. ظهور صارخ. لأول مرة زوجة وائل جسار تظهر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها وتشعل مواقع التواصل .. والجمهور : ايه الجمال ده! .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ظهور صارخ. لأول مرة زوجة وائل جسار تظهر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها وتشعل مواقع التواصل .. والجمهور : ايه الجمال ده! .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان اللبناني وائل جسار وهو برفقة زوجته التي خطفت الأنظار في ظهورها الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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زوجة وائل جسار تظهر لأول مرة في لقطة رومانسية برفقة زوجها.

حيث قامت ميري مقدسي زوجة الفنان وائل جسار، بنشر صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.وظهرت ميري برفقة زوجها الفنان اللبناني وائل جسار بإطلالة رومانسية نالت اعجاب متابعيها..

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة المنشورة، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها الشديد .جدير بالذكر، أن الفنان وائل جسّار يستعد حاليا لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم “عيان”، ومن المنتظر أن يتوجّه بها إلى جمهوره قريباً.

ويتعاون وائل جسار خلال الأغنية الجديدة مع الشاعر محمد القياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، وذلك بعد أصداء النجاح الكبير لآخر كليباته “ولا في الأحلام”.

وطرح وائل جسار في وقت سابق أغنية بعنوان “ولا فى الأحلام”، من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وميكس وماستر محمد جودة.

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