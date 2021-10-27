شاهد .. العرافة ليلى عبداللطيف تطلق توقعات جديدة ومرعبة لعام 2022 والجمهور يبكي

انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبداللطيف تطلق توقعات جديدة ومرعبة لعام 2022 والجمهور يبكي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت سيدة التوقعات اللبنانية “العرافة” ليلى عبد اللطيف توقعات و تنبؤات جديدة وهي ليست الأخيرة لبداية عام 2022 و 2023 ما سيحصل في العام الجديد السنة الجديدة من تنبأت مكتوبة و فيديو عربيا ودوليا للدول العربية والعالم .

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توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة لعام 2022 – 2023

توقعات ليلى عبد اللطيف عن لبنان 2022

الرئيس ميقاتي سيخطو بلبنان الى مرحلة أفضل .

بحسب ما رصد موقع “ترندينغ ” عن ليلى عبد اللطيف يبقى الدولار في لبنان في وضع الاهتزاز في الوضع الراهن ، والارتفاع لفترة معينة ، لكنه مهما انخفض سعر الصرف في السوق السودا ويصل الى 50 ألف ليرة لبنانية ومافوق مع بداية 2022.

اختفاء السوق السوداء في لبنان وتسوية سعر الصرف للدولار .

عليكم تخزين الذهب وعدم بيع العقارات .

انفراجات في ازمة المحروقات خلال المراحل القادمة ومساهمة ثلاثة دول في حل الازمه من بينها دولة خليجية .

الشتاء قاسي في لبنان

ميشال عون يصدر عفو عام

زوارق الامن اللبناني نشاهدها تجوب البحر بسبب حدث مؤسف .

تنبؤات ليلى عبداللطيف عن مصر 2022

الرئيس السيسي قفز بالاقتصاد المصري الى مراحل هامة وانعش الاقتصاد بقرارته . وانعاش الاقتصاد الزراعي والسكني وبناء مجمعات ضخمه ليحصل كل مواطن على منزل .الفنادق في جميع انحاء مصر سوف تتجدد .

الرئيس السيسي يصدر عفو عام عن المساجين .

قيام حمله واسعه لاطلاق اسم الفنان عادل امام على شارع هام في مصر تقديرا لاعماله وايضا الفنان الراحل سمير غانم

توقعات ليلى عبد اللطيف عن ليبيا 2022ظهور مفاجئ لـ سيف الاسلام القذافي على مواقع التواصل الاجتماعي يخاطب فيها الشعب الليبي ونشاهد حوله الشرفاء .وسيحكم ليبيا من جديد .

المرحلة القادمه في ليبيا ستشهد انفراجات كبيره اقتصاديه وسياسية .

تنبؤات ليلى عبد اللطيف عن السعودية 2022

ستصبح خلال المراحل القادمة حديث العلماء والعالم بسبب اكتشاف علمي أو اختراع ، وسيكون اضخم اكتشاف علمي تتوصل الىه دولة عربية خلال هذا القرن وسوف يهز العالم وتحت اشراف وتمويل الامير محمد بن سلمان.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن أمريكا 2022

تتعرض احدى الولايات الامريكية الى زلزال كبير يدمر قسم كبير منها ويتفوق قوته السبع درجات ، وعدد الضحايا كبير وتنكيس الاعلام الامريكية .وتصبح ولايه منكوبه .

ستشهد بعض ولايات امريكا سيقون باغاثه هذه الولايه المنكوبه .

تنبؤات متعددة ثانية

تشهد بعض الدول الاوروبية مشاهد دموي.ة مؤسفة وذلك بسبب موجة جديدة من الاره.اب مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وايضا ستطال افريقيا .اجراءات امنية مشدده في بعض المرافئ للدول الاوروبية .

ثلاثة رؤوساء عرب اصبحو في ذمة الله سنشاهد لهم رموز او مجسمات تمثلهم في بلادهم وهم صدام حسين و معمر القذافي وحسني مبارك .

خبر صادم ينتشر في حفل زفاف شخصية مشهوره يحول اجواء الفرح الي اجواء حزن .

علي مشارف العام 2022 سنشهد ازمه عالميه يتأثر بها عدد من الدول بشكل غير مسبوق .

ليلى عبد اللطيف : زلزال يضرب دولة عربية وتتأثر بها الدول المجاورة منها سوريا ولبنان والاردن وفلسطين .تقارب دبلوماسي علني امريكي سوري وتبديل المواقف بشكل ايجاب لمصلحة سورية ولبنان .

وزراء حكومة ميقاتي في سوريا

احد الحكام العرب يتعرض لعملية اغتيال

تراجع في سوق البورصة الصيني ومظاهرات غاضبة لفترة محدودة .

العالم على موعد مع كارثة انسانية تحصد الاف الارواح .

الشارع الجزائري يشهد الفوضى بسبب حدث مؤسف .

بعض الدول العربية ستجري وسطات سرية مخفية للتقرب مع الرئيس الأسد ثم تظهر للعلن ودعم الأسد لبناء سوريا الجديدة . وعشرات الوفود العربية تزور سورية .وبعض هذه الدول ستشكل مفاجأة للجميع .

بوادر فتنه في الشارع السوداني وحكم العسكر عائد .

الاعلام والانظار تتجه الى غواصه موجوده في البحر يرافقه حالات الهلع .

بشرى سارة لمرض السرطان قادم للعلاج بسبب اختراع طبي غير مسبوق يتم زرعه في الجسم لمعالجة الاورام اينما كانت في جسم المريض .

ونسبة الشفاء 85% .ليلي عبد اللطيف : عام 2022 و 2023 يشهدان حالة من القلق بسبب الحروب والثورات والفتن ولا استبعد حصول حروب بيولوجية .وستكون جيوش الدول بالمرصاد لمنع هذه الحروب والامراض .63693926