انت الان تتابع خبر صدور بيان صحفي من ‏‏نقابة الموسيقيين بمصر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

‏أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا تشيد فيه بقرار إلغاء حالة الطوارئ، وبالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يلي نص البيان:" أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس ادارة النقابة وجميع موسيقيين مصر امتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويبادلونه حبا بحب وفداءً بفداء لإعلانه إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد "63433919

واستطرد البيان:" وأكد هاني شاكر أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة لهذا القرار تعني أن مصر بلد مستقر آمن من الإرهاب وأنه ترسيخ للديمقراطية واستكمال التنمية الشاملة بخطي راسخة. تحيا مصر وطن مستقر آمن من الإرهاب"

نص قرار الرئيس السيسي

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له :"يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر/ بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"

وتابع الرئيس: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء

وأضاف: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار

واختتم الرئيس: ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.63433919