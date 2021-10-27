انت الان تتابع خبر ‏‏غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في احدث ظهور لها على الإنستجرام والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 09:00 صباحاً | (اماني)

‏غادة عبد الرزاق تعود بعد غياب لفترة عن وسائل التواصل الاجتماعي وبعد حذفها لجميع صورها عبر حسابها على "انستجرام"، بمجموعة من الإطلالات العصرية التي أثارت إعجاب الجمهور وأشاد بها كذلك عدد كبير من زملائها في الوسط الفني

أحدث إطلالة لغادة عبد الرازق على انستقرام47147021

غادة عبد الرازق نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتألقت النجمة المصرية بإطلالة أنيقة وراقية بفستان ضيق بنقشة النمر الجذابة، وتميز الفستان بفتحة ياقة مستديرة وضيقة وأكمام متوسطة الطول، وأكتملت أناقة الفنانة المصرية بنظارة شمسية عريضة بإطار ذهبي من Versace، واعتمدت شنطة كتف بتصميم كلاسيكي أنيق بالجلد الأسود، وتزينت بساعة يد وأقراط ذهبية على شكل وردة، وأشاد قطاع واسع من جمهور الفنانة المصرية بإطلالتها وكذلك زملائها في الوسط الفني ومن بينهم الفنانة زينة، وغنوة محمود، ونهال عنبر، ومصطفى الآغا، ومحمد رحيم

غادة عبد الرازق بإطلالة شبابية لافتة باللون الأبيض

غادة عبد الرازق منذ أسابيع قد قامت بحذف جميع صورها عبر حسابها على "انستجرام"، لتعود بعد ذلك لتنشر أحدث إطلالاتها التي اتسمت بالعصرية ،وجمعت ما بين الأناقة والحيوية، حيث اعتمدت الفنانة المصرية النمط الكاجوال العصري، وتوهجت بإطلالة شبابية جريئة وغير رسمية نسقتها غادة بشكل لافت، حيت ارتدت توب قطني أبيض فضفاض بدون أكمام مطبوع عليه كلمات باللون الوردي مع بنطلون أبيض بأرجل فضفاضة منتفخة يصل طوله أسفل الركبة، ونسقت مع هذا اللوك سترة طويلة باللون الأزرق الفاتح، وانتعلت حذاء رياضي مسطح وملون من دولتشي اند غابانا، ونسقت مع هذا اللوك حقيبة يد كبيرة ونظارة حمراء

اللون الأسود يسيطر على إطلالات غادة عبد الرزاق مع ابنتها

غادة عبد الرازق نشرت أيضا عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة من جلسة تصوير جمعتها بابنتها روتانا، حيث ارتدت كل منهما نفس الفستان باللون الأسود، وقد بدت غادة عبد الرازق في غاية الأناقة بالفستان الأسود الطويل الذي تميز بقصة فضفاضة، وتزينت كل من الأم وابنتها بتسريحة الشعر المرفوع

ولم يكن هذا الظهور هو الأول لغادة عبد الرازق مع ابنتها، بل نشرت فيديو طريف وعفوي عبر حسابها على "انستجرام" جمعها بابنتها، واختارت مع ابنتها مرة أخرى اللون الأسود الذي أبرز جمالهما وأناقتهما، حيث اتسمت طلة غادة بالأناقة والجاذبية بالجمبسوت الضيق بقصة الكتف الواحد والكم الطويل المنفرد، وتزينت بأقراط وعقد ماسي فخم

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