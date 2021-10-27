شاهد .. الفنانةمايا دياب : بعد إطلالتها المثيرة للجدل في الجونة.. تتقمص شخصية باربي!!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/27 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

مايا دياب تتقمص شخصية باربي والان إلى التفاصيل من المصدر صحافة الجديد:

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وشاركت مايا متابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، وعلقتّ عليها بالقول: "يشرفني أن أكون أول أيقونة أزياء عربية لعام 2020، وبعد مرور عام، حان الوقت لتمرير اللقب إلى باربي.." وكانت قد نشرت مؤخرًا، فيديو تقمصت فيه شخصية..

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