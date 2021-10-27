شاهد .. أمينة خليل تثير الجدل حول ارتباطها بهذا الشخص .. لن تصدق من هو؟

انت الان تتابع خبر أمينة خليل تثير الجدل حول ارتباطها بهذا الشخص .. لن تصدق من هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر الفنانة أمينة خليل، من الوجوه الجديدة التي اثبت وجودها على الشاشة ولها رصيد في السينما والدراما.

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وحضرت الفنانه امينة خليل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بحضور تامر هاشم أحد أعضاء فرقة كايروكي، وهذا اثار الكثير من الجدل بين الجمهور.

وظهرت أمينة خليل على السجادة الحمراء بصحبة تامر هاشم وهما يتبادلان النظرات والضحك والتي لفتت انتباه الجمهور لتعود التساؤلات مرة أخرى حول حقيقة وجود علاقة عاطفية بينهما بعد أن كانت الشائعات قد ربطت بينهما قبل عامين

وزادت تساؤلات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة بعد انفصال أمينة عن خطيبها عمر طه، منذ شهرين.

ولم تكشف امينة خليل عن أسباب الانفصال عن خطيبها السابق وهو ما زاد من الشكوك الآن حول ارتباطها مؤخراً.

ورداً على حالة الجدل التي أثارها صورة الثنائي في حفل ختام مهرجان الجونة، حرص تامر هاشم على نشر صورة لهام وعلق عليها: "مع صديقتي العزيزة"، ليؤكد بذا أن علاقته بأمينة خليل مجرد صداقة إلا أن تعليقات الجمهور كلها اتجهت إلى أن العلاقة العاطفية دائماً ما تبدأ بصداقة.

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