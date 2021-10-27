شاهد .. بعد ابتعادها عن اهلها.. حلا الترك تكشف عن إصابتها بمرض خطير ، لن تصدق ماذا قالت !

انت الان تتابع خبر بعد ابتعادها عن اهلها.. حلا الترك تكشف عن إصابتها بمرض خطير ، لن تصدق ماذا قالت ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة حلا الترك عن مرورها بحالة نفسية سيئة خلال بسبب انتقالها إلى الإمارات، إذا أنها عانت من الاكتئاب بسبب بُعدها عن أهلها.

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وتحدثت الفنانة البحرينية حلا الترك، بصدق عن تأثير ابتعادها عن أهلها وانتقالها للإقامة في دبي، حيث بدأت قبل فترة دراستها الجامعية في مجال تصميم الأزياء، كاشفةً أنها دخلت العام الماضي في “حالة اكتئاب غير طبيعية”.

وقالت الترك: “تعودت أن أكون مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني، ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، لكن بدأت الآن أتأقلم مع الوضع”.

وأضافت: “لا أعيش بمفردي في دبي بل أسكن مع عمّتي وهي التي تهتم بي”.

وروت حلا صعوبة الدراسة خلال فترة الحجر بسبب فيروس كورونا، لافتةً الى أن “الوضع اختلف بعد العودة الى حرم الجامعة، أقابل أصدقائي كلهم، ونعمل المشاريع ونذهب الى المشغل معاً”.81316521